 نيوزيلندا: التغييرات في قانون النقل البري الخاص بالمركبات النظيفة ستمكن من تغيير أهداف الانبعاثات بسهولة - بوابة الشروق
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نيوزيلندا: التغييرات في قانون النقل البري الخاص بالمركبات النظيفة ستمكن من تغيير أهداف الانبعاثات بسهولة

ولنجتون - د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 11:29 ص

قال وزير النقل النيوزيلندي سيميون براون، في بيان له إن التغييرات في قانون النقل البري (الخاص بمعايير المركبات النظيفة)، ستمكن من إجراء تغييرات على أهداف الانبعاثات بسهولة أكبر.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، بأن معيار "كلين كار إمبورتر" (أي مستوردي المركبات النظيفة)، يعمل على تنظيم عمل مستوردي المركبات، بغرض تقليل انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الأهداف المحددة.

جدير بالذكر أن الحكومة النيوزيلندية تجري في الوقت الحالي مراجعة لأهداف الانبعاثات الخاصة بمعايير مستوردي السيارات النظيفة.


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