 بلغاريا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل في النزاع بينها وبين مقدونيا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلغاريا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل في النزاع بينها وبين مقدونيا الشمالية

د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:50 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:50 ص

قال الرئيس البلغاري رومين راديف، في صوفيا اليوم الأربعاء، إن بلغاريا تسعى إلى تدخل الاتحاد الأوروبي في نزاعها مع مقدونيا الشمالية.

ويتعلق النزاع بالإشارة للبلغار في ديباجة دستور مقدونيا الشمالية.

وقال راديف إنه يتوقع إجراء محادثات فورية ومحددة بشأن الالتزام بالمبادئ والأعراف الأوروبية في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن مقدونيا الشمالية، المجاورة لبلغاريا، تتمتع بوضع مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي.

ونقلت الإذاعة العامة البلغارية عن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، المعين مؤخرا، هريستيجان ميكوسكي، قوله إن التعديل المتفق عليه للدستور- لضم البلغار إلى المجموعات الإتنية المعترف بها في البلاد- لن يتم إقراره أثناء وجوده في منصبه.


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