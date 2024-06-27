تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من «يورو 2024»

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أسدل الستار على منافسات المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة مساء الخميس.

ألمانيا تستضيف بطولة «يورو 2024» خلال الفترة الحالية وحتى 14 من شهر يوليو المقبل.

وتأهل 16 منتخبًا للدور المقبل من البطولة، حيث تأهلت المنتخبات أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الست، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات من المركز الثالث.

وتأهل في الصدارة كل من: ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، رومانيا والبرتغال.

فيما تأهل في المركز الثاني كل من: سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا وتركيا.

وتأهل في المركز الثالث كل من: سلوفينيا، هولندا، سلوفاكيا وجورجيا.

وحسمت مباريات دور الـ16 من البطولة، والتي شهدت مواجهات قوية في مسارات واحدة حتى النهائي، وجاءت المباريات على النحو التالي:

مباريات دور الـ16 من بطولة «يورو 2024»:

- سويسرا ضد إيطاليا.. السبت 29 يونيو الساعة السابعة مساءً

- ألمانيا ضد الدنمارك.. السبت 29 يونيو الساعة العاشرة مساءً

- إنجلترا ضد سلوفاكيا.. الأحد 30 يونيو الساعة السابعة مساءً

- إسبانيا ضد جورجيا.. الأحد 30 يونيو الساعة العاشرة مساءً

- فرنسا ضد بلجيكا.. الإثنين 1 يوليو الساعة السابعة مساءً

- البرتغال ضد سلوفينيا.. الإثنين 1 يوليو الساعة العاشرة مساءً

- رومانيا ضد هولندا.. الثلاثاء 2 يوليو الساعة السابعة مساءً

- النمسا ضد تركيا.. الثلاثاء 2 يوليو الساعة العاشرة مساءً