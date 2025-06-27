ترامب يشير إلى توقيع اتفاق مع الصين

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الصين، دون التطرق لتفاصيل.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن البيت الأبيض لديه خطط للتوصل إلى اتفاقيات مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين.

وينظم الاتفاق الصيني الذي قال لوتنيك إنه جرى التوقيع عليه قبل يومين، الشروط التي جرى استعراضها خلال المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، بما في ذلك التزام من الصين بتسليم معادن الأرض النادرة المستخدمة تقريبا في كل شيء، من توربينات الرياح إلى الطائرات النفاثة.

وقال لوتنيك لوكالة بلومبرج للأنباء في مقابلة "سوف يقومون بتوصل معادن الأرض النادرة لنا" وبمجرد أن يحدث ذلك "سوف نرفع إجراءاتنا المضادة".

وقال الرئيس الجمهوري خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى:"لقد وقعنا (اتفاقا) مع الصين أمس".

وأشار الرئيس أيضا إلى أنه "ربما" يكون هناك اتفاق "كبير جدا" مع الهند.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الصيني بشأن الاتفاق.

وقال لوتنيك لتلفزيون بلومبرج إن الرئيس ترامب مستعد أيضا للانتهاء من مجموعة من الصفقات التجارية خلال الأسبوعين المقبلين، على صلة بالموعد النهائي الذي حدده ترامب الذي يحل في التاسع من يوليو لإعادة فرض رسوم أعلى التي علقها في أبريل.

ومنذ أطلق الرئيس الأمريكي حربا تجارية مع بكين في فبراير، انخرط أكبر اقتصادين في العالم في معركة متبادلة للرسوم الجمركية أثارت قلق الأسواق العالمية. وفي أبريل، رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين إلى 145%.

وكانت هناك بوادر انفراجه قبل أسابيع.

ووفقا لتصريحات ترامب في وقت سابق هذا الشهر، اتفقت الدولتان من حيث المبدأ على تخفيض القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة. كما تحدث عن اتفاق في النزاع حول التعريفات الجمركية.