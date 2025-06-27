حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو

أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في أذربيجان بأنه تم إخماد حريق ضخم اندلع على أراضي استوديو "أذربيجان فيلم" السينمائي في باكو.



وأوضح المكتب الصحفي: "بفضل الإجراءات السريعة والعاجلة التي اتخذتها وزارة حالات الطوارئ، تم إخماد الحريق الذي اندلع على أراضي استوديو الأفلام الأذربيجاني الذي يحمل اسم جعفر جبارلي".



وأضافت وزارة الداخلية في بيان: "يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، ووفقا للمعلومات الأولية، لم يصب أي مواطن بأذى".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا وقع في مستودع للألعاب النارية تابع لاستوديو سينمائي في باكو، أعقبه حريق مهول.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الحريق.

وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وتتخذ وزارة الثقافة ووزارة الطوارئ والجهات المعنية الأخرى إجراءات أمنية، كما تم إرسال خبراء فنيين إلى المنطقة.

ويعرف هذا الاستوديو بإنتاجه للعديد من الأفلام الأذربيجانية الهامة، وقد تم تسميته تخليدا لذكرى جعفر جبارلي، الذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الأدب والفن الأذربيجاني.