رئيس مجلس النواب العراقي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد يضم مسؤولين ونواب و10 محافظين.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن الحلبوسي سيلتقي - خلال الزيارة - نظيره الكويتي مرزوق الغانم، وأمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وعدد من المسؤولين لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، تأكيدا على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقِّق طموحات الشعبين الجارين الشقيقين وتطلعاتهما.

وكان السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي أعلن، أمس الأول الخميس، عن زيارة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لدولة الكويت برفقة تسعة محافظين.