المرصد السوري: مقتل 3 أطفال وإصابة 30 شخصا في قصف جوي للنظام على ريفي حماة وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان -اليوم السبت- بمقتل ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من 30 شخصا جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية تابعة للنظام السوري على ريفي حماة وإدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن طائرات حربية تابعة للنظام السوري نفذت أكثر من 37 غارة جوية صباح اليوم استهدفت خلالها أماكن في أريحا وخان شيخون وأطراف معرة النعمان وكفرعويد في القطاعين الجنوبي والغربي من الريف الإدلبي.

وذكر أن القصف شمل أيضا مناطق بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، لافتا إلى مفتل 3 أطفال، اثنان منهم في مدينة أريحا، وطفل في مزرعة بالقرب من كفرعويد، كما أصيب جراء القصف الجوي من قبل طائرات النظام أكثر من 30 شخصا غالبيتهم في أريحا.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد ذكرت أمس الجمعة، أن وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت مواقع انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وأوقعت في صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد، وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكر مراسل "سانا" في حماة أن "رمايات مدفعية الجيش تركزت على مواقع ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وكتائب العزة في محيط مورك وكفرزيتا واللطامنة والجبين وحصرايا بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وأسفرت عن تدمير تحصينات وآليات للإرهابيين وإيقاع عدد منهم بين قتيل ومصاب".

وأوضح المراسل أن"مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة اعتدت من مواقع انتشارها في شير مغار في جبل شحشبو على المناطق الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة، وردت عليها وحدة من الجيش بالأسلحة المناسبة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين".

وإلى الجنوب من مدينة إدلب لفت المراسل إلى "توجيه ضربات صاروخية دمرت نقاطا محصنة للإرهابيين في محيط مدينة معرة النعمان، إضافة إلى مرابض هاون ومنصات إطلاق صواريخ".