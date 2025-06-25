شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحديث الدائر حول رحيل محمد مجدي "أفشة" عن صفوف الأهلي لا يزال في إطار التكهنات، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن، في الوقت الذي بات فيه رحيل المغربي يحيى عطية الله عن القلعة الحمراء محسومًا.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هناك حديث عن إمكانية رحيل أفشة، خاصة بعد تألق محمد علي بن رمضان، ومع عودة إمام عاشور، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي، كما أن هناك أيضًا كلامًا عن عرض خليجي لحسين الشحات للرحيل خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بالنسبة لحمدي فتحي، لا يمكن القول إنه رحل عن الأهلي، لأنه كان معارًا فقط، وانتهت فترة إعارته، حمدي لاعب رائع وملتزم، وقدم الكثير للفريق".

وتابع شوبير: "أمور يحيى عطية الله أصبحت محسومة، وقد أنهى بالفعل رحلته مع الأهلي، وكذلك الثنائي كريم نيدفيد وعمر الساعي، حيث يتجه كلاهما للرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".