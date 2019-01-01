أجمل بحيرات العالم للهروب من حر الصيف

تجذب البحيرات عشاق المغامرات والسياحة، وفي فصل الصيف تتفاوت درجات حرارة المياه بين الباردة والدافئة والساخنة جداً. الكثير من الناس يهربون إلى البحيرات للتغلب على الحر. فما هي أكثر تلك البحيرات جمالاً في العالم!

بحيرة بحيرة Ik Kil Cenote في المكسيك

قبل أن تتمكن من الغطس في المياه العميقة لبحيرة إك كيل سينوت عليك أن تتسلق تلة يبلغ إرتفاعها 26 متراً. كانت البحيرة تؤمن حاجة شعب المايا من المياه منذ قرون عديدة، كما كانت موقعاً استخدمه شعب المايا لتقديم القرابين. والبحيرة التي تقع في شبه جزيرة يوكوتان المكسيكية هي الآن من أشهر المقاصد السياحية والأماكن التي يرتادها هواة السباحة والترفيه.

بحيرة Walchen في ألمانيا

تقع بحيرة فالخن في قلب جبال الألب البافارية، وتحظى بشعبية كبيرة بين البحارة وهواة التزلج على الماء نظراً لشدة قوة الرياح التي تساعدهم على ممارسة هواياتهم. يبلغ متوسط درجة حرارة مياه البحيرة خلال فصل الصيف 19 درجة مئوية وهذا ما يُشجع على السباحة فيها.

شواطىء زنجبار الشبيهة بالفردوس

شواطىء أرخبيل زنجبار بشواطئها الرملية ومياهها المتلألئة تُشبه الفردوس، وهي مقصد للسياح من جميع أنحاء العالم. وبالرغم من كونها من أشهر الوجهات السياحية وأكثرها إكتظاظاً بالسياح إلا أنه لايزال بإمكانك أن تجد مكاناً هادئاً تزاحمك فيه سوى الأسماك الجميلة.

شلالات Havasu في الولايات المتحدة

عليك أن تحزم معدات السباحة والحذاء المخصص للمشي قبل أن تتمكن من الغوص في حوض مياه شلالات هافاسو، وعليك أن تمشي 16 كم عبر منتزه غراند كانيون الوطني. المناظر التي ستشاهدها أثناء مسيرك رائعة، و فور وصولك ستدرك أن السباحة في حوض مياه شلالات هافاسو ستشعرك بمتعة مابعدها متعة.

بحيرة كوما لؤلؤة جبال الألب

في وسط الريف السويسري البكر تقع بحيرة كوما لؤلؤة جبال الألب. تدعو مياه البحيرة الفيروزية زوارها للسباحة والاسترخاء على شواطئها التي تمتد على طول 2 كم، مساحة البحيرة صغيرة إلى حد ما، ونظراً لموقعها النائي فهي لاتزدحم بدرجة كبيرة.

متعة السباحة في بورا بورا

تقع جزيرة بورا بورا في مكان منعزل وسط المحيط الهادي، وإسمها يعني: الولادة الأولى باللغة التاهيتية. والجزيرة هي جزء من مجموعة جزر ليوارد الفرنسية. تبدو الجزيرة كما لو أنها مأخوذة من أحد المشاهد الخيالية الرومانسية. زرقة سمائها الصافية، وأشجارها الشديدة الإخضرار وتدرجات ألوان مياهها الهادئة، كل ذلك جعل منها واحدة من بين أجمل الوجهات السياحية في العالمبخاصة لأولئك الذين يودون قضاء شهر العسل.

شلالات سكرادينسكي بوك في كرواتيا

يقع حوض السباحة الطبيعي الضخم الفريد من نوعه أسفل شلالات سكرادينسكي بوك وهذا ما يجعل من السباحة متعة مابعدها متعة. تقع حديقة كركا الوطنية داخل مقاطعة شتيبنيك على طول مجرى نهر كركا. تُمثل حديقة كركا الوطنية قيمة طبيعية استثنائية متعددة الأوجه.

الجمال الطبيعي الأخَاذ لجزر مارشال

تقع جزر مارشال وسط المحيط الهادي وتتألف من 29 جزيرة مرجانية، وتتميز شواطئها برمالها البيضاء، وبأشجارها الشديدة الإخضرار، وبمياهها الصافية، وبشمسها الساطعة، وأسماكها الملونة.وهي مكان مثالي للسباحة والاسترخاءوممارسة هواية الغوص.

بحيرة لويس المتجمدة

تقع بحيرة لويس ضمن حديقة "بانف" الوطنية في جبال الروكي الكندية. وقد تكون هذه البحيرة الشديدة البرودة والتي تبقى متجمدة حتى شهر يونيو/ حزيران من كل عام هي الأكثر إنعاشاً للجميع. وإذا استطعت أن تتحمل درجة الحرارة المنخفضة فحتماً ستُكافىء بمشاهدة منظر رائع.