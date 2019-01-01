«البيئة» تقود مبادرة لطلاب الجامعات لتنظيف الشواطئ من المخلفات والبلاستيك

تنظم وزارة البيئة خلال الأيام الجارية، بعض الزيارات لطلاب الجامعات والمدارس، للعديد من المحميات والشواطئ المختلفة، وذلك بهدف خلق كوادر شابة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، حيث يقوم الطلاب بحملات لتنظيف الشواطئ من البلاستيك والمخلفات.

وشارك طلاب جامعة عين شمس، في حملة لتنظيف الشواطئ وتوعية المصيفين بمحافظة مرسي مطروح، وقاموا بحملة لتنظيف الشواطئ، في الوقت الذي نظمت فيه محافظة مطروح ووزارة البيئة دورة إعداد القادة بمعسكر الجامعة بمدينة، وذلك في إطار خدمة البيئة وتنمية المجتمع وتعزيز روح المشاركة الايجابية لدي المواطنين في الحفاظ علي البيئة.

وجمع الطلاب المشاركون في حملة التنظيف كميات كبيرة من المخلفات منها البلاستيك ومنها المصفحة من «شاطئ الغرام» بمدينة مطروح، مشددين على أهمية المحافظة علي البيئة، والمشاركة الفعالة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع غير الرسمي في المحافظة.

كما شارك طلاب كليتي الأسنان والصيدلة بجامعة عين شمس في هذه الحملة، حيث أكدوا، أنهم على اقتناع كبير بالدور الذي يقومون به ومدى أهميته في المحافظة على البيئة من أجل حماية الكائنات الحية والتنوع البيولوجي في مصر.

في سياق آخر، قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والمشتل المركزي بالوزارة، بتنفيذ حملة لتجميل مستشفى الناس لجراحة قلب الأطفال بشبرا الخيمة، بحضور النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب وعدد مسئولي الحي بشبرا الخيمة.

وأهدت الوزارة المستشفى حاويات للمخلفات من أجل الحفاظ على النظافة العامة للمستشفى، كما تم إهداء المستشفى عدد من النباتات لتزيين المدخل الرئيسي، وعدد من الأشجار التي تمت زراعتها بامتداد سور المستشفى.

يأتي هذا استمرارا لجهود وزارة البيئة في فتح قنوات تواصل بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب والأطفال لخلق اجيال تعرف جيدا أهمية حماية البيئة والحفاظ عليها.