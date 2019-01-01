 ملحق الشروق الثقافي.. ذكريات ثورة يوليو وطبعات جديدة لأعمال نجيب محفوظ - بوابة الشروق
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ملحق الشروق الثقافي.. ذكريات ثورة يوليو وطبعات جديدة لأعمال نجيب محفوظ


نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 11:06 ص | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 11:07 ص

تواصل «الشروق» نشر ملحقها الثقافي المحدد له السبت من كل أسبوع.

وعلى صفحات ملحق الأسبوع الجاري تقرأ:-

«اقرأ كتاب».. أحدث الإصدارات الورقية في الوطن العربي

«اسمع كتاب».. أحدث الإصدارات الصوتية في الوطن العربي

شاعر الأسبوع.. أبو القاسم الشابى

سمير فؤاد يكتب عن رائعة حسن سليمان «العمل فى الحقل»

«فوتوبيا» مدرسة مستقلة للتصوير الفوتوغرافى

«دار الشروق» تصدر طبعات جديدة من مؤلفات نجيب محفوظ

فى «بعلم الوصول» أحمد خير الدين يتتبع 5 آلاف رسالة لأشخاص مجهولين تركوها ورحلوا

الأستاذ محمد حسنين هيكل يسأل فى كتابه «سقوط نظام»: «لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟»

مذكرات فخرى عبدالنور.. شاهد عيان قريب من ثورة 19

صدور الطبعة الـ41 من رواية «عزازيل» ليوسف زيدان

«مان بوكر» تعلن 13 عملا فى قائمتها الطويلة للفوز بأعرق جائزة أدبية


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