الأكثر قراءة
كلوب يوجه رسالة قوية للأندية التي تريد التعاقد مع صلاح
كشف غموض العثور على جثة داخل فيلا النني
عالم بنجلاديشي يكتشف بديلا للأكياس البلاستيك.. ودول أوروبية تتزاحم على الشراء
ريهام سعيد تعلن عودتها إلى تقديم برنامج صبايا الخير.. الأحد المقبل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
تواصل «الشروق» نشر ملحقها الثقافي المحدد له السبت من كل أسبوع.
وعلى صفحات ملحق الأسبوع الجاري تقرأ:-
«اقرأ كتاب».. أحدث الإصدارات الورقية في الوطن العربي
«اسمع كتاب».. أحدث الإصدارات الصوتية في الوطن العربي
شاعر الأسبوع.. أبو القاسم الشابى
سمير فؤاد يكتب عن رائعة حسن سليمان «العمل فى الحقل»
«فوتوبيا» مدرسة مستقلة للتصوير الفوتوغرافى
«دار الشروق» تصدر طبعات جديدة من مؤلفات نجيب محفوظ
فى «بعلم الوصول» أحمد خير الدين يتتبع 5 آلاف رسالة لأشخاص مجهولين تركوها ورحلوا
الأستاذ محمد حسنين هيكل يسأل فى كتابه «سقوط نظام»: «لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟»
مذكرات فخرى عبدالنور.. شاهد عيان قريب من ثورة 19
صدور الطبعة الـ41 من رواية «عزازيل» ليوسف زيدان
«مان بوكر» تعلن 13 عملا فى قائمتها الطويلة للفوز بأعرق جائزة أدبية