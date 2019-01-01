«مصر للطيران» تنقل اليوم 4210 حجاج إلى الأراضي المقدسة

وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: تفويج 923 حاجا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

وصول رحلة الخطوط البريطانية إلى مطار القاهرة بعد توقف لمدة أسبوع