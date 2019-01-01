أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، على التنسيق مع الجامعة الألمانية لتوفير 15 منحة علمية مجانية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة مجانا، وتوفير جميع سبل الدعم اللازم تشجيعا لهؤلاء الطلاب على تحقيق المزيد من التفوق.

وقال عثمان خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة اليوم السبت، بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، لتكريم الأوائل والمتفوقين في الشهادات العامة لهذا العام، إن النجاح الذى حققه هؤلاء الطلاب يعد بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم، باعتبارهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد.

وأشاد عثمان بدور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرا لدور الأسرة ودعمها لتحقيق نجاح وتفوق أبنائهم بجيل جديد لمستقبل مصر، موجها الشكر للقائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين والعاملين بقطاع التربية والتعليم لدورهم فى تحقيق تفوق الطلاب.

وتضمنت الاحتفالية تكريم 101 طالبا من حملة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية والتربية الخاصة، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن، مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة.