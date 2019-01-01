سفارة مصر في بلجراد تنظم مائدة مستديرة حول الفن المصري المعاصر

نظمت سفارة مصر في بلجراد، مائدة مستديرة حول الفن المصري المعاصر تحدثت خلالها الدكتورة أسماء الدسوقي المدرسة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والفنان التشكيلي حنفي محمود، في ختام جولتهما في صربيا شاركا خلالها في عدة ملتقيات فنية مع الفنانين النظراء الصرب.

وقال سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا عمرو الجويلي، في كلمته الافتتاحية بالندوة التي عقدت استضافتها بدار السكن في بلجراد، إن الدعوة لزيارة الفنانين جاءت للمشاركة في ملتقى مدينة "تيميرين" للفن التصويرى بشمال صربيا بمبادرة من عضو البرلمان بويان توربيتسا المسئول عن الأنشطة الثقافية لمجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر.

وثمن "الجويلى" استجابة وزارة الثقافة لاقتراح السفارة تمديد الزيارة لتشمل جولة تشمل مدن "ياجودينا" بوسط و"لسكوفاتس" بجنوب صربيا، إضافة إلى العاصمة "بلجراد".

ولفت إلى أن الجولة ساهمت في التعريف بالفن التصويري المصرى المعاصر، بما نتجه عنه توافد الدعوات من مديرى المعارض والمتاحف الذين حضروا المائدة المستديرة للفنانين المصريين للمشاركة في أنشطتهم المستقبلية.

من جانبهما، حرص الفنان التشكيلي حنفي محمود والدكتورة أسماء الدسوقى، الموفدين من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة بالتنسيق مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية، على تقديم فنهما المستند إلى دراستهم الأكاديمية في مصر، والمستقى من التراث المعمارى لمصر والدول العربية. ولخص الفنان جولتهما في صربيا والتعرف على المناظر الطبيعية الجميلة تركت انطباعاً راسخاً لديهما سيؤثر على تجاربهما الفنية المقبلة، بما يساهم أيضاً في تعزيز العلاقات المجتمعية بين البلدين.