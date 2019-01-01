القاهرة تستعيد 308 آلاف متر خلال الموجة الـ13 لاسترداد أراضي الدولة

تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اليوم، قطعة أرض فضاء تقدر بحوالي 60 فدانا بمساحة 252 ألف متر بمدينة السلام، تمكنت أجهزة الحي من استردادها من بعض المتعدين على أراضي الدولة.

وطالب المحافظ، اللواء محمد حماد رئيس حي السلام ثان، بعدم السماح قطعيا بأي اعتداءات جديدة عليها مع سرعة تخصيصها من قبل إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعد تحديد أولويات الاحتياجات في المنطقة سواء لمدارس أو مستشفيات أو غيرها من مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف عبدالعال أن أجهزة المحافظة التنفيذية تمكنت خلال الموجة الـ13 لاسترداد الأراضي من استعادة ما يقارب 56 ألفا و778 مترا، خلال الشهر الجاري بالمنطقة الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى أن حي المعادي تمكن من تنفيذ إزالتين احدهما بمساحة 11 ألف متر والأخرى بمساحة 9 آلاف و700 متر، وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.

ونوه بأن حي المقطم تمكن من استرداد قطعتي أرض واحدة بمساحة 9 آلاف متر والأخرى بمساحة 12 ألف متر، كما تمكنت أجهزة حي البساتين من استرداد قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بالمنطقة الشرقية، من استرداد قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكداً أنه لا رجعة نهائياً في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضي الدولة مهما كان موقعهم.