ترامب يوقع على اتفاق دولة ثالثة آمنة مع جواتيمالا لمواجهة الهجرة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على اتفاق هجرة مع جواتيمالا ينص على أن تلك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى هي دولة ثالثة آمنة، حسبما ذكر البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين لدى توقيع الاتفاق مع وزير داخلية جواتيمالا انريك ديجينهارت في المكتب البيضاوي إننا "الآن عند مرحلة ندخلها للتو.. إنهم يقومون بما طلبنا منهم القيام به".

وقال ديجينهارت إنه كان "من الواضح" أن بلاده يجب أن تجري تعديلات.

وتمثل هذه الخطوة ارتدادا عن وقت سابق من الأسبوع ، عندما زعم ترامب أن جواتيمالا قد تخلت عن اتفاق، وهدد البلاد باتخاذ تدابير عقابية ، بما في ذلك فرض رسوم جمركية وحظر غير محدد.

وتعني اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة أن الأشخاص الذين مروا عبر جواتيمالا لن يكونوا قادرين بعد ذلك على طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وبدلا من ذلك سيتعين عليهم تقديم طلب لجوء في تلك الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى، ما قد يقلل من الهجرة من هندوراس والسلفادور.