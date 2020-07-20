محافظ كفر الشيخ يتابع تعديل مواعيد عمل المطاعم والمقاهي بنطاق المحافظة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعديل مواعيد عمل المطاعم والمقاهي بدائرة المحافظة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (1469) بتعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والكافيتريات والمحال التجارية والحرفية، وذلك لعودة الأنشطة التجارية تدريجيا.

وأكد نور الدين، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكيد على ارتداء الكمامات في جميع المنشآت ووسائل النقل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن تعديل ساعات استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الساعة الـ12 منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

ونص القرار على أن يُسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية المرخصة من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المرخص لها بذلك، بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين في هذه المؤتمرات والاجتماعات عن خمسين فردًا كحد أقصى، على أن يتم ذلك في القاعات التي تتسع لمائة شخص على الأقل أو ما يزيد عن ذلك، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات الواقية وطبقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة.

وبحسب القرار، يتم تطبيق كل ما سبق اعتبارًا من غد الأثنين، بينما يستمر تطبيق باقي أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 الخاص بالعودة التدريجية للأنشطة الاجتماعية لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه وفي هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.