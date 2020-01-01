 إسرائيل ردا على نفي حزب الله: لدينا توثيقا لما حدث في مزارع شبعا - بوابة الشروق
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إسرائيل ردا على نفي حزب الله: لدينا توثيقا لما حدث في مزارع شبعا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 7:28 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 7:28 م

ردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على نفي حزب الله اللبناني بعدم اشتباكه وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، قائلة إنها تمتلك توثيقًا لما حدث في مزارع شبعا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، بأنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدًا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

وكانت وكالة أنباء «رويترز»، نقلًا عن مصادر لبنانية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن حزب الله اللبناني نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي، في منطقة مزارع شبعا، على الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن عملية حزب الله جاءت ردًا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا، الأسبوع الماضي.


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