الإعصار هانا يضرب ساحل ولاية تكساس الأمريكية المتضرر من كورونا

صورة بالقمر الصناعي للإعصار هانا في خليج المكسيك لدى اقترابه من ساحل تكساس. صورة لرويترز من المركز الوطني للأعاصير.

تسبب الإعصار هانا يوم الأحد في دمار شديد في ساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية حيث قلب شاحنات عملاقة وأسقط أعمدة إنارة وأطاح بأسطح المنازل التي باتت مهددة بفيضانات عارمة في منطقة متضررة بالفعل من جائحة كوفيد-19.

كان الإعصار هانا الذي تراجعت شدته إلى عاصفة استوائية قد وصل إلى شاطئ جزيرة بادري بعد ظهر يوم السبت كإعصار من الفئة الأولى على مقياس سافير-سيمسون المكون من خمس درجات. وفي وقت لاحق ضرب مقاطعة كنيدي في تكساس.

وقلبت الرياح العاتية ثلاث شاحنات عملاقة على الأقل وعربة ترفيه وحاولت شاحنتان يوم الأحد سحب السيارات التي أطاح بها الإعصار والتي أغلقت قطاعا من طريق 77 في تكساس قرب الحدود مع المكسيك.

وفي بورت مانسفيلد دمرت الرياح حقول قصب السكر وأسقطت الأشجار، كما تسببت في قطع التيار الكهربائي عن نحو 328 منزل وشركة لكن العدد تراجع إلى 230 ألفا بعد ظهر يوم الأحد.

وهانا هو أول إعصار بموسم أعاصير الأطلسي الحالي المتوقع أن يختلف عن أي موسم سابق.