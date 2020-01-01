المهرجان التجريبي يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية المصرية الحية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن فتح باب التسابق أمام الفرق المسرحية المصرية الراغبة في تقديم عروضها ضمن ليالي المهرجان وعلى المسارح التي تخصصها إدارة المهرجان لهذا الغرض فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.

المسابقة الجديدة للعروض المسرحية المصرية الحية ستكون الثالثة ضمن مسابقات المهرجان فضلا عن المسابقتين «الأون لاين»، فرصة التسابق ستكون متاحة لكافة العروض المصرية التي لم تتقدم للمشاركة في أي من دورات المهرجان السابقة، ولا تتأثر برغبة المشاركة في مسابقة العروض المصورة، وفي حالة اختيار لجنتي المشاهدة للعرض سيكون على منتج العرض اختيار المشاركة في أي من المسابقتين.

وتستقبل إدارة المهرجان عبر بريدها الإلكتروني ڤيديوهات العروض الراغبة فى المشاركة حتى 15 أغسطس و يتم الإعلان عن العروض المقبولة فى المسابقة يوم 20 أغسطس، وفي حالة قبول عروض من خارج القاهرة تتحمل جهات إنتاجها تكاليف النقل والإقامة والإعاشة للفرق دون أدنى مسؤولية على إدارة المهرجان.

وقال الدكتور علاء عبد العزيز سليمان – رئيس المهرجان، إن جوائز المسابقة الجديدة ستكون بنفس قيمة المسابقتين الدوليتين «أونلاين»: مسابقة المسرحيات المصورة قبل الجائحة ومسابقة مسرح الحظر، على النحو التالي:

أولاً:- أفضل عرض مركز أول.. جائزة مالية قدرها 75000 جنيه مصري، والدرع الذهبي للمهرجان، وشهادة المركز الأول

ثانياً: أفضل عرض مركز ثاني.. جائزة مالية قدرها 50000 جنيه مصري و الدرع الفضي للمهرجان وشهادة المركز الثاني

ويحق للجنة التحكيم منح شهادات تميز لعروض أخرى، بحد أقصى ثلاثة عروض.