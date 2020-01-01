نتنياهو: نصر الله يورط لبنان والتسلل لأراضينا أمر خطير

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني يورط لبنان، مشيرًا إلى أن التسلل لأراضي دولته أمر خطير، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على نفي حزب الله اللبناني بعدم اشتباكه وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، قائلة إنها تمتلك توثيقًا لما حدث في مزارع شبعا.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين، بأنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدًا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

وكانت وكالة أنباء «رويترز»، نقلًا عن مصادر لبنانية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن حزب الله اللبناني نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي، في منطقة مزارع شبعا، على الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن عملية حزب الله جاءت ردًا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا، الأسبوع الماضي.