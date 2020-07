عادت رقصة الموت الأفريقية في الظهور مجددا في ملاهي لبنان الليلية، لتثير غضب الكثيرين في البلد الذي لايزال يشهد أكبر وأعنف أزمة اقتصادية في تاريخه انهارت على إثرها الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في لبنان، مقطع فيديو صور داخل أحد الملاهي الليلية، يظهر 4 أشخاص يدخلون الملهى بينما يحملون على أكتافهم تابوتا وسط أجواء راقصة وهرج ومرج.

#Lebanon is facing huge crisis#Lebanese do #coffindance in nightclub

