أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، للأسبوع الثالث.

وأوضح المعهد صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالفيروس بين كل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ على مستوى ألمانيا 14.5، مقابل 14.3 أمس الاثنين.

وكان المعدل انخفض إلى أقل مستوياته منذ بدء تفشي الوباء في السادس من يوليو الجاري، وبلغ 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1545 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 38 حالة وفاة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها قبل أسبوع بلغ 1183 حالة، و34 وفاة.

ومعدل الإصابة الأسبوعي هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية الشهر الماضي.

ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي بلغ 3 ملايين و758 ألفا و401، لافتا إلى أن الإجمالي الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و647 ألفا و700 شخص، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو عواقبه إلى 91 ألفا و565 شخصا.