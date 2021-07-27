أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء إجمالي 47.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ328 ألفا و881 جرعة في اليوم الواحد.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 31 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 43ر1 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و511 حالات وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و26 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.