 تضرر عدد من أقسام مستشفى الثورة في صنعاء اليمنية بسبب سيول الأمطار - بوابة الشروق
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تضرر عدد من أقسام مستشفى الثورة في صنعاء اليمنية بسبب سيول الأمطار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 9:55 ص

 تضرر عدد من أقسام هيئة مستشفى الثورة العام، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الإثنين، وتوقف العمل في بعضها جراء تسرب سيول الأمطار إليها.

وقال عبدالملك جحاف، رئيس الهيئة، حسبما أفادت وسائل إعلام حوثية، "إن الأضرار طالت أقسام عمليات النساء والولادة وجزء من العمليات الكبرى، والطوارئ، ومركز العيون، والقسطرة، وذلك نتيجة تقادم مبنى المستشفى، وعدم ترميمه منذ فترة طويلة".

وأشار حجاف إلى أن الهيئة ستنفذ معالجات سريعة وعاجلة لتجاوز الأضرار التي لحقت بالأقسام، بما يضمن استمرار خدماته.

ودعا جحاف، منظمتي الصحة العالمية ويونيسف، والجهات المعنية إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ مشروع ترميم وصيانة المبنى بشكل كلي، كونه المستشفى المركزي لاستقبال حالات الطوارئ من مختلف المحافظات على مدار الساعة.

وتعد هيئة مستشفى الثورة من أكبر مستشفيات العاصمة صنعاء.

وشهدت صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، خلال الأسبوع الماضي، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة خلفت خسائر بشرية ومادية.


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