السودان: تزايد إيراد النيل الأزرق إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، عن تزايد إيراد النيل الأزرق الى 400 مليون متر مكعب في اليوم، متوقعة استمرار زيادة المناسيب اليوم.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية في بيان نشرته وزارة الري والموارد المائية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الثلاثاء تزايد إيراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم، خلال الاسبوع الماضي، مع تقدم فصل الخريف وازدياد معدلات الامطار بالهضبة الإثيوبية، مما إدى إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص، وسنجة، وسنار، ودمدني ، والخرطوم.

وتوقعت استمرار زيادة المناسيب اليوم الثلاثاء، بمعدل نصف متر في قطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم، مشيرة إلى أن خزان جبل أولياء شارف على اكتمال الملء الأول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات وهي مروي وسنار وسدي ستيت وأعالي نهر عطبرة في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي.

ودعت الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنها سوف تواصل متابعة موقف الفيضان.