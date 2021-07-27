مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في انفجار مجمع للكيماويات بغرب ألمانيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون، فضلًا عن فقدان 4 أشخاص، إثر وقوع انفجار في مجمع للكيماويات في مدينة "ليفركوزن" غربي ألمانيا.

وأوضحت الشركة "كارنتا" المسؤولة عن موقع "كيمبارك"، وفقًا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن السبب وراء وقوع الانفجار لم يتم تحديده بعد، معربة عن حزنها لوقوع هذا الحادث المأساوي ولوفاة موظف.

وصنف المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، الانفجار "بأنه تهديد شديد"، فيما حثت السلطات السكان في ليفركوزن، التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمالي كولونيا، على البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب.

وقال مدير الموقع لارس فريدريش، في مؤتمر صحفي، إنه يأمل في إنقاذ الأشخاص المفقودين أحياء.