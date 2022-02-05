أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد محجوب، لـ«الشرق»، الأربعاء، بتأجيل اجتماع لجنة "5+5" ورئيسي الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد، الذي كان مقرراً عقده الأربعاء في بنغازي، حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة بنغازي، الأربعاء المقبل، الاجتماع المقبل للجنة العسكرية [5+5] بحضور رئيس أركان الجيش الليبي للمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، في أول زيارة له لبنغازي عقب زيارة رئيس الأركان الجيش الليبي للمنطقة الشرقية، الفريق عبد الرازق الناظوري منذ أيام للعاصمة طرابلس.

وقال المصدر العسكري الليبي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أن «هذا الاجتماع سيكون بمشاركة الفريق محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، ويعقبه اجتماعات على نفس المستوى في سرت قريباً».

وأوضح المصدر العسكري أن «اجتماعات اللجنة العسكرية بحضور رئيسي أركان المنطقة الغربية والشرقية تأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بالعاصمة طرابلس، لتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إعادة دمج المسلحين بالإضافة إلى اختيار رئيس أركان واحد للجيش الوطني الليبي وكذلك عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».

وعقد أخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، في يونيو الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، وكان بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان المنطقة الغربية، والفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية التابعة لقيادة الجيش المنطقة الشرقية.

واتفقت اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في القاهرة، بعد مشاورات استمرت لأيام، على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد، وشددت اللجنة على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

واتفق على عدة ملفات من بينها توحيد المؤسسة العسكرية، لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.