الولايات المتحدة تشيد بقيادة بريطانيا لتنسيق دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

أشادت الولايات المتحدة بقيادة المملكة المتحدة لتقديمها دعمًا كبيرًا لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي غير المبرر وكذلك لجهودها لتنسيق جمع التبرعات من الحلفاء والشركاء.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، ومستشار الأمن القومي البريطاني السير ستيفن لوفجروف، في واشنطن العاصمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا والاتفاقية الأمنية الثلاثية "أوكوس" والقاعدة الصناعية الدفاعية.

وخلال الاجتماع، أشادت المسؤولة الأمريكية كذلك بقيادة المملكة المتحدة داخل الناتو.

وأعرب الجانبان، بحسب البيان، عن التزامهما بتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وناقش الدبلوماسيان كذلك التقدم المحرز نحو ضمان السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال شراكة "أوكوس" الثلاثية الموقعة بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.