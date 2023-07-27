أنشيلوتي: نمتلك فريقا خاليا من الغرور

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن الانتصار الذي حققه فريقه أمام مانشستر يونايتد، خلال المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم الخميس.

وانتصر ريال مدريد على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة الودية على ملعب إن آر جاي بمدينة هيوستن الأمريكية.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن المواجهة كانت جيدة وسعيد بالانتصار الذي تم تحقيقه على مانشستر يونايتد، وريال مدريد لعب بشكل جيد وتحديدا في الشوط الأول، بالإضافة إلى أن الفريق قدم أداء دفاعيا بشكل أفضل عما ظهر به خلال المباراة الأولى، وفي الشوط الثاني ظهر الفريق بمواقف جيد الجميع راضي بالأداء الذي تم تقديمه اليوم.

وأضاف:" كورتوا غاب عن مباراة اليوم بسبب شعوره بإزعاج بسيط ولا نريد أن نخاطر به، ولدي اعتقاد بأنه سيكون جاهزا في المباراة المقبلة، وبالنسبة لجولر فإنه سوف يلعب في القريب العاجل، وريال مدريد في حالة جيدة ونمتلك الكثير من الجودة".

وعن هدف بيلينجهام الذي سجله، علق مدرب النادي الملكي قائلا:" هدف بيلينجهام يظهر ما يتمتع به من جودة، بالوصول من الخط الثاني في الوقت المناسب، حيث تلقى تمريرة رائعة من روديجر وسجل هدفًا، أما هدف خوسيلو، فهو نادر الحدوث".

وأتم:" لدينا فريق بدون غرور وهذا يعد أهم شيء، ونحن مكتملون، ومراكز كلا من فينيسوس ورودريجو تخلق الكثير من الخطر عندما نستعد الكرة مرة أخرى بالإضافة أنها تعزز جود بيلينجهام".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي نادي برشلونة في مباراة «الكلاسيكو» الودي، والذي سيُقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على ملعب AT&T ستايديوم.