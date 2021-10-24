الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي تأخذ طابعا جماعيا منظما كما حصل اليوم في هجومهم على منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس تحت حماية وإسناد جيش الاحتلال.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "مرور عمليات الحرق السابقة دون عقاب حقيقي، حفز ميليشيات المستوطنين الإرهابية على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، وبتحريض مباشر من وزراء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش وأتباعهما".

وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم عناصر الإرهاب اليهودي"، واعتبرتها إمعانا في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافا بأي جهود أمريكية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة.

ولفتت إلى أنها تواصل بذل قصارى جهودها لملاحقة عناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته قانونيا، ومحاسبتهم، مطالبة جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.

وكان المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي، قد قاد، صباح اليوم، اقتحاما للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.