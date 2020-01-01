قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن موسكو منفتحة على التعاون في المجالات كافة.

وأكد خلال كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي»، بمدينة سان بطرسبرج صباح الخميس، أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموًا، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن «معدل مبيعات السلع ازداد بنسبة 35% تقريبا بين روسيا ودول القارة السمراء، على الرغم من الوباء والعقوبات»، مؤكدًا أن «موسكو شريك مهم لإفريقيا».

وبحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صرح رئيس اتحاد جزر القمر أسوماني أزالي، أن روسيا ساعدت إفريقيا في قضايا التحرير، لافتًا إلى أن «الاستثمارات الروسية ساهمت في التنمية ببلاده».

ولفت إلى أن «قمة روسيا-إفريقيا تعد منصة مهمة لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا وإفريقيا، وكذلك القضايا الدولية المؤثرة».

ونوه بأن «العالم يواجه تحديات اقتصادية وسياسية ذات أبعاد خطيرة، ولا يفهم كثيرون أهمية استخدام موارد العالم في خدمة البشرية»، محذرًا من أن «العالم يقف على حافة الانهيار وإفريقيا هي الضحية».

وذكر أن «إفريقيا تعاني من الهجرة ومن مشاكل الأمن ونقص المواد الغذائية ومشكلات المناخ وغيرها».