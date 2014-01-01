ألعاب مائية وفلاي بورد وشو برازيلي تجذب السياح والمصريين لفنادق الغردقة

شهدت فنادق الغردقة مساء اليوم الخميس، تقديم عروض مائية لجذب السياح والمصريين خلال الصيف، حيث ضمت العروض عدة فقرات فنية مثل "لعبة الفلاى بورد وعرض شو برازيلي"، على حمامات السباحة ومنطقة الأكوا بارك، والتي نالت استحسان السياح والمصريين.

وقال إيهاب السيد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن هذه الحفلات تعد انطلاقة لموسم السياحة الصيفية والتى تشهد رواجًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بالفندق أكثر من 80% من سياحة داخلية ودولية.

من جانبه أضاف علاء الدين محمود مدير أحد فنادق الغردقة، أن الفندق ينظم على مدار الأسبوع 4 حفلات أيام "السبت والأحد والثلاثاء والخميس"، تختلف فيها العروض والفقرات ومهرجانات الفواكه الصيفية من مانجو وبطيخ وفراولة.

وأشار محمود، إلى أن الفنادق دائمًا تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي للمدينة، حيث يحرص السياح على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة.

من جانبه أشار مجدي عبد الغني لاعب الفلاي بورد، إلى أن لعبة الفلاى بورد، هي استعراض بعمل حركات اثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.