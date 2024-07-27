الأمم المتحدة: نزوح 180 ألف شخص في خان يونس خلال 4 أيام

أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من القتال العنيف حول مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «الأعمال العدائية المكثفة الأخيرة في منطقة خان يونس أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة»، بحسب شبكة العربية.

وأضاف أن نحو 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس، في حين لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس.

وأصدر جيش الاحتلال، يوم الاثنين، أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته ستعمل بقوة هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها آمنة.

ويوم الأربعاء، زعم جيش الاحتلال استعادة جثث خمسة أشخاص خلال عملية في خان يونس بينهم امرأة وجنديان قتلوا جميعا خلال هجوم 7 أكتوبر.