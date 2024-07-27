75 منظمة أمريكية تطالب بحظر فوري للأسلحة إلى إسرائيل

طالبت 75 منظمة أمريكية، بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام"، الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن وقف إطلاق النار الدائم يتطلب أن تمارس واشنطن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة، وفقاً لما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.

وأضاف البيان أن حكومة نتنياهو لا تستجيب للتحذيرات واستخدمت الدعم والأسلحة الأمريكية لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 15 ألف طفل.

وشدد البيان على أنه لا يمكن ادعاء العمل من أجل السلام في وقت يتم فيه إرسال أسلحة تُستخدم لمحو أجيال من الفلسطينيين وتمكّن من ارتكاب الفظائع، كما أن التوقف عن بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل يمثل الخطوة الأولى لبناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بأمان ومساواة وحرية وعدالة، بحسب البيان.

وقال البيان إن على الحكومة الأمريكية إنفاق الأموال على ملفات داخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدل دعم العنف في الخارج.

وكثفت الحكومة الإسرائيلية ضغوطها على الإدارة الأمريكية للتسريع بتسليمها المزيد من الأسلحة التي تقول إنها بحاجة إليها لحماية نفسها "من إيران ووكلائها"، حسب زعم إسرائيل.