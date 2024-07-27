-وزير العمل: إطلاق مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق والحد من مخاطرها

-دورات تدريبية بالمجان للعاملين بالمحلات لتوعيتهم بكيفية تجنب حدوث الحرائق والوقاية منها

التقى وزير العمل محمد جبران، وفدا من الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور بعض تجار وأصحاب المحلات بمنطقة العتبة والموسكي، وذلك عقب حادث الحريق الذي نشب بالمنطقة أمس الجمعة.

وأكد الوزير جبران، انطلاق مبادرة لمعالجة أسباب الحرائق، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة من ممثلي إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وممثلي وزارة الكهرباء، وممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة، وذلك للنزول إلى المناطق الكامن بها خطر اندلاع الكهرباء وفحص المحلات بتلك المناطق ومعالجة وصيانة الوصلات، والكابلات الكهربائية لتلافي حدوث أي حرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتوعية العاملين بها، وكذلك وضع تصور لحضور كبار التجار بالموسكي والعتبة للمشاركة في المبادرة، حسب بيان الوزارة اليوم.

ودعا الوزير خلال اللقاء المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للانعقاد الطارئ، يوم الاثنين المقبل، موضحا أن المجلس يختص طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، برسم السياسة العامة في هذه المجالات، واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة، وخاصة الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

كما أكد حرص القيادة السياسية على توعية أصحاب العمل والمحلات باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظا على أرواح العاملين وممتلكات المنشآت، مشيرا إلى أن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية يجنب المنشآت الخسائر التي قد تنجم عن الحرائق.

ولفت إلى أن الوزارة على استعداد لعقد دورات تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين بها على اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمجان، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بينهم وتوعيتهم بتجنب حدوث الحرائق وكيفية الوقاية والحماية منها.

حضر اللقاء من غرفة القاهرة التجارية نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة: محمد سامي عضو مجلس إدارة الغرفة، ووليد مختار المستشار القانوني، وفيصل عبدالعاطي المسئول الإعلامي للغرفة، وعلي أبو الحديد عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة.

كما حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، ومحمد منتصر مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، والمهندسة هويدا سعيد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، والدكتور إبراهيم سامي مدير مكتب الوزير .