شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان لعائلة المصري في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وإصابة العشرات.

وأُصيب عدد من الأشخاص جراء قصف وإطلاق النار على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال المروحي منزلا غرب مخيم النصيرات، وأصيب أشخاص إثر إطلاق النار صوب منطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وذكرت الأمم المتحدة، أمس، إن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن "الأعمال العدائية المكثفة" الأخيرة في منطقة خان يونس، أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة.

وجدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس، دعوته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير منذ 10 شهور.