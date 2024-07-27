 نتنياهو: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لهجوم مجدل شمس - بوابة الشروق
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نتنياهو: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لهجوم مجدل شمس


نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 11:37 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حزب الله اللبناني سيدفع ثمنا باهظا للهجوم الصاروخي الذي تسبب في مقتل أطفال بمجدل شمس".

وأفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو تحدث مع زعيم الطائفة الدرزية وأعرب عن صدمته لمقتل أبرياء في مجدل شمس، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، اليوم السبت مقتل 10 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في ملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين، وبينما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، توعده الاحتلال برد قاس ودراماتيكي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 10 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 30 مصابا بينهم 7 في حالة حرجة سقطوا إثر سقوط الصاروخ.


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