﻿﻿اليابان تقدم منحة بقيمة 31 مليون دولار لدعم الصحة والزراعة والأمن في السنغال

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، عبد الرحمن سار، وسفير اليابان لدى السنغال، إيزاوا أوسامو، اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون دولار مقدمة من اليابان لصالح دعم قطاعات الصحة والزراعة والأمن في السنغال.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون، في بيان نقلته صحف محلية اليوم، أن هذه المساعدة المالية اليابانية تهدف إلى تعزيز العديد من القطاعات الحيوية لتنمية السنغال.

وأكد البيان أن المنحة "مخصصة لقطاعات مثل الصحة والزراعة والأمن. لكنها تستهدف أيضا إدارة أفضل لرأس المال البشري" في البلاد.

وأضاف أن هذا التمويل سيساهم بوجه خاص في تحسين البنية الأساسية وتعزيز قدرات النظام الصحي، كما سيعمل على زيادة إنتاجية واستدامة القطاع الزراعي.

ويذكر أن هذه المنحة اليابانية إلى السنغال تعد الأولى في ولاية الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي وتأتي عقب تحسن التوقعات الاقتصادية للسنغال بشكل كبير.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للسنغال 7.1% في عام 2024 و10.1% في عام 2025، مع انخفاض معدل التضخم وبقائه ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول منطقة غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2025.