رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لا نرى اتفاقا بشأن غزة حاليا

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنَّه يجب الاستمرار بالدفع نحو ضرورة القضاء على إفلات إسرائيل من العقاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنّ هذا الإفلات ناتج عن الحماية التي تحظى بها إسرائيل من قِبل بعض الدول الكبرى.

وأشار إلى أنّ مصر لا تدخر جهدًا في هذا المجال، وكذلك قطر والولايات المتحدة، حيث تواصل الدول الثلاث المفاوضات خارج نطاق الأمم المتحدة عبر جهود وساطة للتوصل لاتفاق.

وأوضح أن التوصل لاتفاق أمر غير واضح في الوقت الحالي بينما لا تزال المفاوضات يتم إجراؤها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنَّ النظام الدولي يمر بأزمة كبيرة، تتمحور حول الأمم المتحدة، موضحًا أن قمة ستعقد في شهر سبتمبر المقبل لتعزيز التعامل الدولي من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأفاد بأن المقصود بهذا التعامل هو القضاء على بؤر التوتر القائمة بين الشرق والغرب، والسعي للعمل غرس نظام الأمن الجماعي الدولي.