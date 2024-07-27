رئيس وزراء باكستان: الحصار الإسرائيلي على خان يونس أدى إلى توقف إمداد المنطقة بالغذاء

أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم السبت، بشدة أعمال العنف المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة خان يونس بغزة، والتي تسببت في تهجير حوالي 150 ألف فلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان، إن الحصار المفروض على مدينة خان يونس أدى إلى توقف إمداد المنطقة بالمواد الغذائية والسلع الأخرى.

وأضاف شريف أن القوات الإسرائيلية تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية يتعين على المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته تجاهها.

وقال إن باكستان، في بيانها أمام محكمة العدل الدولية، رفعت صوتها بشكل فعال لصالح حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضد القمع الإسرائيلي.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني دعوته إلى تنفيذ القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية والقرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وأوضح شريف أن باكستان أرسلت نحو 1200 طن من مواد الإغاثة إلى فلسطين عبر طائرات سلاح الجو الباكستاني و1500 طن أخرى عبر ثلاث سفن.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه أصدر تعليمات خاصة لالتحاق طلاب الطب الفلسطينيين بكليات الطب الباكستانية لمساعدتهم على مواصلة تعليمهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها في فلسطين، مجدداً التأكيد على وقوف حكومة وشعب باكستان إلى جانب الفلسطينيين.