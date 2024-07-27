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أفادت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الفاشر السودانية، اليوم السبت، بأنّ 22 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنتها قوات الدعم السريع على المدينة.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في يوم واحد بعد أسابيع من توقف القتال على تلك الجبهة خلال الحرب الأهلية في البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت التنسيقية في بيان: «استمرار مليشيات الدعم السريع في استهداف منازل المواطنين والمستشفيات والأسواق بالقصف المدفعي».

كما أشارت في البيان إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت طائرة مسيرة لاستهداف مستشفى.

ومدينة الفاشر هي آخر موقع يتواجد فيه الجيش السوداني في منطقة دارفور، وجبهة رئيسية في الحرب مع قوات الدعم السريع التي دفعت السودان صوب أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت التنسيقية إنها أحصت 22 جثة وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وذكرت الأمم المتحدة، أن أكثر من 300 ألف فروا من منازلهم في الفاشر نتيجة القتال.