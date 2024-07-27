نجم ريال مدريد ينفي إصابته بالتدريبات

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تداولت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إصابة لاعب ريال مدريد خيسوس باييخو، خلال مشاركته في تدريبات فريقه.

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قد كشفت إصابة لاعب الفريق باييخو بآلام عضلية، وهو الأمر الذي سيبعده عن الجولة التحضيرية لريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن باييخو سيتم استبداله بـ خوان مارتينيز لاعب الفريق الشاب صاحب الـ 16 عامًا للانضمام إلى الجولة التحضيرية لـ «الميرنجي».

لكن لاعب ريال مدريد باييخو نفى خبر إصابته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

ونشر اللاعب صورة لخبر الصحيفة الإسبانية على حسابه الرسمي على «إكس» وعلق: «هذه المعلومات ليست صحيحة، لست مصابًا وسأسافر.. هلا مدريد».

ويستعد ريال مدريد لمنافسات الموسم المقبل تحت قيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ يأمل الفريق في تحقيق البطولات خلال الموسم الجديد.