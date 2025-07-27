محافظ سوهاج يتابع تمهيد طرق المنشاة ويوجه بتطوير العيادة والكورنيش

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تمهيد عدد من الطرق بمركز المنشاة، استعدادًا لتنفيذ مشروعات الرصف ورفع الكفاءة، ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بحضور حاتم عمر مدير الطرق، وعاطف الصمطي رئيس مركز المنشاة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد ميدان الشهداء وأعمال فرش التربة الزلطية تمهيدًا لرصف طريق المنشاة–العسيرات بطول 10 كم، وطريق الشهيد عبد المنعم رياض حتى العيساوية بطول 7 كم، وعرض 12 مترًا لكل منهما، مؤكدًا أهمية الطريقين في ربط القرى والمراكز المجاورة.

وأكد سراج ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، ضمن رؤية تطوير شبكة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجّه المحافظ بتطوير الحديقة العامة بميدان الشهداء والمنطقة المحيطة بها، والاهتمام بالإضاءة والتشجير ومقاعد الجلوس، وتنفيذ برجولات مضاءة، كما تفقد كورنيش ترعة نجع حمادي، موجهًا بتوسعته وعمل مقاعد حجرية، وتطبيق الهوية البصرية للموقع.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عيادة المنشاة للتأمين الصحي، موجهًا بتوفير الأدوية والأطباء، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين، وتكليف مدير التأمين الصحي بعرض تقرير عاجل لحل المعوقات خلال 48 ساعة.

وأكد محافظ سوهاج حرصه المستمر على متابعة المشروعات الخدمية ميدانيًا للوقوف على التنفيذ، وضمان تقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن أولوية قصوى ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الحياة بكافة أنحاء الجمهورية.

Amr