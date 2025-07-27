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أعلنت السلطات، اليوم الأحد، العثور على جثتي رجل وامرأة على أحد مسارات المشي في منتزه بولاية أركنساس الأمريكية.

وقالت شرطة ولاية أركنساس إن الجثتين تعودان لرجل (43 عاما) وامرأة (41 عاما) وقد عُثر عليهما في منتزه ديفلز دين فى مقاطعة واشنطن بولاية أركنساس.

وتتولى وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة الولاية التحقيق في القضية، التي وصفتها بأنها "جريمة قتل مشتبه بها".

وبحسب الشرطة، فإن المشتبه به رجل أبيض، كان يرتدي سروالا قصيرا داكن اللون، وقميصا بلا أكمام داكن اللون، وقفازات من نوع يُستخدم في رفع الأثقال. وقد شوهد وهو يقود سيارة سيدان سوداء أربعة أبواب باتجاه أحد مخارج المنتزه، ويُعتقد أن لوحة ترخيص السيارة كانت مغطاة بشريط لاصق.

ورجحت الشرطة أن السيارة ربما كانت تسير على الطريق السريع رقم 170 أو 220 بالقرب من المنتزه.

وتم نقل جثتي الضحيتين إلى مختبر الجريمة التابع لولاية أركنساس، حيث سيتم تحديد سبب الوفاة وطريقتها.