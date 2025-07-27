عبور 129 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري إلى غزة بعد 4 أشهر من الانتظار

شهد الطريق الدولي بشمال سيناء الرابط بين العريش ومعبر رفح البري حراكًا كبيرًا نتيجة تدفق شاحنات المساعدات من مناطق الانتظار اللوجستية قرب مطار العريش الدولي تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ودخلت صباح اليوم الأحد، 129 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك بعد توقف دخول الشاحنات منذ 18 مارس الماضي بسبب انهيار الهدنة، وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين من المعبر وتدمير منشآته.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، شهد اليوم الأحد، عبور المساعدات دخول 129 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية ومواسير المياه وخزانات تتبع عدة جهات منها 54 شاحنة تتبع لهيئة "un" و50 شاحنة تتبع الهلال الأحمر المصري، و25 شاحنة تتبع الإمارات.

وعبرت الشاحنات تباعا من بوابات ملاصقة لمعبر رفح البري وتوجهت إلى معبر كرم أبو سالم جنوبا للتفريغ، قبل تسليمها إلى الهيئات الإغاثية بقطاع غزة.



وأطلق سائقو شاحنات المساعدات أبواق التنبيه، معبرين عن فرحتهم بالتحرك بعد حوالي 4 أشهر من الانتظار، وذلك عند تحركهم نحو معبر رفح البري.

فيما دفع فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بفرق المتطوعين عند المعبر، وفي مناطق المخازن اللوجستية لإنجاز الأعمال المكلفين بها، وتشمل تحديد بيانات الشاحنات، وأصناف المساعدات، والتأكيد على الصلاحية وطرق النقل.