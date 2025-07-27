يديعوت أحرونوت: ارتفاع كبير في عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بأزمات نفسية

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نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر قولهم، إن ثمة ارتفاع كبير في عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بأزمات نفسية خلال الأشهر الماضية.

وقالت المصادر إن أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي يخضعون للعلاج من أزمات نفسية منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لموقع الجزيرة نت.

وأضافت أن الشبان هم أغلب المصابين بأزمات نفسية واكتئاب بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن المستشفيات استقبلت منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 19 ألف مصاب عسكري بينهم من يعانون أزمات نفسية.

وذكرت أن أكثر من 12 ألف جندي لم يعودوا للقتال بسبب الأزمات النفسية.