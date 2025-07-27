 مقتل 21 شخصا على الأقل في هجوم على كنيسة في شرق الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 21 شخصا على الأقل في هجوم على كنيسة في شرق الكونغو الديمقراطية

جوما (أ ب)
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 5:48 م

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 34 قتيلا، بحسب ما أفاد به أحد قادة المجتمع المدني.

وقال ديودونيه دورانتابو، منسق المجتمع المدني في مدينة كومندا بمقاطعة إيتوري، لوكالة أسوشيتد برس: "جثث الضحايا لا تزال في موقع المأساة، والمتطوعون يعملون حاليا على تجهيز مقبرة جماعية ضمن حرم الكنيسة الكاثوليكية لدفنهم."

وكان ما لا يقل عن 5 أشخاص آخرين قد قُتلوا في هجوم سابق على قرية ماشونجاني المجاورة، ولا يزال البحث جاريا هناك.

وقال لوسا ديكانا، أحد قادة المجتمع المدني في إيتوري، لوكالة أسوشيتد برس:"لقد اقتادوا عدة أشخاص إلى الأدغال، ولا نعلم وجهتهم أو عددهم."

ويُعتقد أن كلا الهجومين نُفذا على يد عناصر من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة ، وكانوا مسلحين بأسلحة نارية وسواطير.

وأكد الجيش مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن إجمالي عدد القتلى تجاوز 40.

وقال دورانتابو إن المهاجمين اقتحموا الكنيسة في بلدة كومندا حوالي الساعة الواحدة صباحا، كما أحرقوا عدة منازل ومحال تجارية.


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