سقوط بلدة استراتيجية في الصومال بأيدي متمردي حركة الشباب

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أفاد شهود عيان بأن متمردي حركة الشباب المتطرفة سيطروا، اليوم الأحد، على بلدة محاس الواقعة وسط الصومال، وذلك بعد هجوم تخللته تفجيرات وهجوم بري.

وتقع بلدة محاس، في إقليم هيران بوسط الصومال، على بعد نحو 350 كيلومترا (220 ميلا) شمال العاصمة الاتحادية مقديشو.

وتعد البلدة موقعا حكوميا هاما ومركزا حيويا في المعركة ضد حركة الشباب، التي تخوض منذ سنوات حربا لإسقاط الحكومة الاتحادية.

وأفاد مسئولون محليون بأن المتطرفين دخلوا البلدة بعد انسحاب القوات الاتحادية والمحلية.

وقال أحمد عبد الله، أحد وجهاء بلدة محاس، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن: "عدة تفجيرات انتحارية وقعت خارج البلدة في وقت مبكر صباح اليوم، أعقبها إطلاق نار كثيف."

وأضاف أن القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، المعروفة باسم "معويسلي"، انسحبت قبيل دخول مقاتلي حركة الشباب إلى البلدة بقليل.

وأعلنت حركة الشباب عبر القنوات الإعلامية التابعة لها مسئوليتها عن الهجوم على بلدة محاس، مؤكدة أنها باتت تسيطر عليها الآن.