 إصابة 5 جنود في حدث أمني صعب بخانيونس جنوب غزة - بوابة الشروق
الأحد 27 يوليه 2025 2:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 جنود في حدث أمني صعب بخانيونس جنوب غزة


نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 2:22 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 2:22 م

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، نقلًا عن منصات للمستوطنين، بإصابة 5 من جنود الاحتلال في حدث أمني صعب بمحافظة خانيونس جنوب غزة، قبل قليل.

وفي وقت سابق، أظهرت معطيات إسرائيلية ارتفاعًا كبيرًا في عدد المصابين في جيش الاحتلال والمصنفين كـ«معاقين» بشكل كبير، منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل قرابة العامين.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن عدد الإصابات النفسية في الجيش بلغ أكثر من 10 آلاف منذ بداية الحرب، منهم 3769 تم الاعتراف بهم كمعاقين نفسيين، بعد تعرضهم لصدمات نفسية خطيرة.

ومن المتوقع ارتفاع عدد المصنفين كمعاقين في جيش الاحتلال إلى 100 ألف جندي مع حلول العام 2028، وهم من مصابي حروب الكيان، والكثير منهم من مصابي الحرب الحالية على القطاع.

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