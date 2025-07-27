السعودية وسوريا توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة

ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض اليوم الأحد، وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، الذي يزور المملكة حاليا، التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وخاصة في مجالات البترول وإمداداته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن وزير الطاقة السعودي ناقش مع وزير الطاقة السوري "خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقًا من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سوريا الشقيقة".

وأضافت "واس" أن وزير الطاقة السعودي وقع مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.

ويأتي توقيع الجانبين السعودي والسوري اليوم الأحد على مذكرة التفاهم بعد يومين من ختام "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" الذي انعقد في دمشق وشهد توقيع 47 اتفاقية بين البلدين لاستثمار 24 مليار ريال في سوريا(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وترأس وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد بالسعودية ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة.